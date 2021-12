Viandes végétales : sans protéines animales mais avec beaucoup trop de sel !

Attention à bien vérifier la quantité de sel contenu dans les steaks et les saucisses végétaux, dont le taux peut largement dépasser les recommandations. Un lobby de chercheurs britanniques, qui tente de peser sur les industriels pour réduire l'utilisation du sel dans les produits alimentaires, alerte sur la présence démesurée de cet exhausteur de goût dans nombre de viandes végétales.

Un échantillon de 207 références végétales comprenant de la viande hachée, des burgers, de la volaille, des boulettes, de la saucisse et du poulet pané, a été retenu pour le comparer à 226 produits carnés.

Qu'y a-t-il dans les saucisses, les boulettes et les steaks à base de soja, de céréales ou pois chiches ? Assurément du sel. D'après une étude comparative britannique publiée par Action on Salt , il y en a davantage dans ces succédanés végétaux que dans la viande traditionnelle.

Désormais, l'ambition des autorités britanniques est de parvenir à ne pas dépasser les 6 g de sel par jour et par adulte.

En France, le magazine 60 millions de consommateurs avait appelé en mars à limiter la consommation de ces steaks végétaux suite à une enquête comparative. Selon la parution, 87,5% des échantillons testés entraient dans la catégorie des "aliments ultra transformés".

Cependant, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une : les steaks végétaux sont moins caloriques, contiennent moins de graisses saturées et plus de fibres, indique l'étude Action on Salt.