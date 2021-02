"Vaccin", immunothérapie, nanoparticules: les espoirs pour mieux traiter le cancer.

L'appellation de "vaccin" vient du fait que, contrairement à d'autres immunothérapies, "on va vraiment chercher à cibler des protéines qui ne sont pas exprimées par les cellules normales mais seulement par les cellules tumorales. On crée un vaccin contre ces protéines pour que l'organisme s'immunise contre elles", explique Eric Solary, directeur scientifique de la Fondation Arc.

Des essais en cours explorent l'efficacité d'une vaccination à effet thérapeutique, et non préventif. C'est la voie suivie notamment par la biotech française Transgene avec un vaccin anti-virus HPV (papillomavirus) combiné à une immunothérapie classique.

Mieux cibler : "l'enjeu majeur"

L'analyse morphologique et, de plus en plus, génétique de la tumeur et des cellules qui l'entourent joue un rôle majeur pour préciser le pronostic des patients mais aussi pour choisir leur traitement.

La présence de certaines mutations dans l'ADN des cellules cancéreuses ainsi que la répartition des cellules immunitaires (lymphocytes notamment) permet en effet de prédire si tel type de traitement marchera ou non.

Mieux cibler les traitements, "c'est vraiment l'enjeu majeur", résume Eric Solary, qui évoque des enjeux économiques mais aussi l'intérêt d'épargner des effets secondaires inutiles à des patients qui enchaînent souvent plusieurs traitements.