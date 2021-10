Va-t-on désormais soigner la dépression grâce à des implants ?

Aux Etats-Unis, une femme souffrant de dépression sévère suit un nouveau traitement grâce à un implant installé directement dans le cerveau. Après un an de test, les résultats sont publiés dans la revue Nature Medicine . Et ils sont prometteurs...

"Tout est devenu de plus en plus facile", explique Sarah dans les colonnes du New Scientist. La jeune femme souffrant de dépression sévère a vu son quotidien transformé depuis qu'elle vit avec des électrodes directement intégrées dans le cerveau.

Le nom de cette méthode : la deep brain stimulation (DBS), soit "stimulation cérébrale profonde". L'équipe de chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco a enregistré pendant 10 jours les activités cérébrales de la patiente de 35 ans. Les professionnels ont comparé les données relevées sur dix zones du cerveau et les ont comparées à l'humeur de Sarah.

Grâce à ce processus, l'équipe américaine a défini un schéma d'activité cérébrale, aussi appelé "biomarqueur neuronal".