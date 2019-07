USA: le cancer colorectal toucherait des patients plus jeunes

De nouvelles recherches américaines ont montré que les taux de cancer colorectal chez les Américains de moins de 50 ans augmentaient.

Cette nouvelle étude, menée par des scientifiques de l'université du Texas à Austin, a pris en compte des informations émanant du registre National Cancer Database américain, des données qui comprenaient plus de 70% des nouveaux cas de cancer dans le pays, pour en déduire les tendances concernant le cancer colorectal depuis 1970.

Le nombre d'adultes américains ayant été diagnostiqués comme souffrant d'un cancer colorectal avant 50 ans a continué d'augmenter au cours des 10 dernières années.

De plus, 51,6% des personnes de moins de 50 ans diagnostiquées l'étaient à des phases plus avancées de leur cancer colorectal en comparaison avec les 40% des personnes de plus de 50 ans.

Les adultes africains-américains et hispaniques de moins de 50 ans enregistraient aussi des taux plus importants de ce cancer que les sujets blancs non-hispaniques du même âge.

Les taux de diagnostics de ce type de cancer chez les jeunes adultes ont par ailleurs augmenté dans toutes les catégories socio-professionnelles, bien que le plus fort taux de diagnostics émanait des catégories les plus aisées de la population.

"De nombreuses études ont montré que les taux de cancer colorectal chez les adultes plus jeunes avaient lentement augmenté aux Etats-Unis depuis les années 1970 mais pour les médecins sur le terrain, ils ont l'impression de voir de plus en plus de personnes jeunes souffrir de cancer colorectal par rapport à il y a 10 ans", a commenté l'auteur de l'étude, le Dr. Boone Goodgame. "Jusqu'à l'année dernière, les recommandations étaient de faire un dépistage à partir de 50 ans. Nombreuses sont désormais les institutions à recommander un dépistage à l'âge de 45 ans, mais peu de médecins et de patients semblent suivre ces recommandations."

Le Dr. Goodgame a noté que la cause de l'augmentation des taux de ce type de cancer chez les moins de cinquante ans n'était pas évidente, bien que de nouvelles recherches suggèrent qu'elle pourrait être due à plusieurs facteurs ajoutés comme l'augmentation de l'indice de masse corporelle et les changements du microbiote gastro-intestinal.

De précédentes recherches avaient déjà établi un lien entre cancer colorectal et trop de sédentarité (les personnes qui regardaient beaucoup la télévision), une trop forte consommation d'alcool, de viandes industrielles et un manque d'exercice.

Une alimentation équilibrée, qui inclut en particulier des noix et des céréales complètes, une importante activité physique et une faible consommation d'alcool ont été associées à un risque moindre.

L'American Cancer Society conseille aux adultes de 45 ans de se faire régulièrement dépister contre le cancer colorectal.