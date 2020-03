Une puberté précoce pourrait augmenter le risque de diabète de type 2 chez les hommes.

2 fois plus de risques de diabète précoce

Leurs résultats, publiés dans la revue Diabetologia, ont montré que l'âge moyen de la puberté masculine était 14 ans.

Les garçons dont la puberté démarrait plus tôt, entre 9,3 et 13,4 ans (le groupe le plus jeune de l'étude), étaient deux fois plus susceptibles de développer un diabète de type 2 précoce à l'âge adulte, c'est-à-dire avant l'âge de 57 ans.

L'équipe a aussi trouvé que les sujets du groupe le plus jeune enregistraient un risque accru de 27% de diabète de type 2 tardif, c'est-à-dire après 57 ans, bien que le risque ne soit pas aussi fort que pour le groupe de diabète précoce. Les hommes dont la puberté s'était produite plus tôt et qui avaient développé un diabète sucré étaient aussi plus enclins à recourir à une insulinothérapie.