Une nouvelle étude établit un lien entre perte d'audition et risque de déclin cognitif.

Des chercheurs américains ont montré que la perte d'audition pourrait être liée à un risque accru de démence chez les sujets masculins.

Cette étude, menée par des chercheurs du Brigham and Women's Hospital de Boston, a suivi 10.107 hommes âgés de 62 ans et plus sur une période de huit ans au cours de laquelle ils devaient auto-évaluer leurs pertes d'audition et leur recours à des prothèses auditives.

Les scientifiques leur ont aussi fait passer des tests pour évaluer leurs fonctions cognitives subjectives au moyen de questionnaires à trois moments: en 2008, 2012 et 2016.

Leurs conclusions ont montré que les hommes qui subissaient des pertes d'audition enregistraient un risque accru de déclin cognitif subjectif.

Plus précisément, le risque de déclin cognitif était 30% plus élevé pour les hommes enregistrant une faible perte d'audition en comparaison avec ceux qui n'en rapportaient pas, et 42% plus forte chez les sujets souffrant d'une perte d'audition modérée et 54% chez les hommes souffrant d'une perte sévère d'audition mais qui n'utilisaient pas de prothèses.

Chez les hommes qui avaient subi une perte d'audition très forte mais qui recouraient à des prothèses, le risque était accru de 37%.

"La démence est un défi de santé publique important qui continue de progresser. Il n'existe pas de remède, et il manque des traitements efficaces qui permettent de prévenir la progression ou d'inverser l'avancée de la maladie", a noté l'auteure de l'étude, Sharon Curhan. "Nos résultats montrent que la perte d'audition est associée à de nouvelles manifestations de troubles cognitifs subjectifs qui pourraient indiquer une phase précoce de changements cognitifs. Ces conclusions pourraient aider à identifier les individus présentant un risque plus fort de déclin cognitif."

Mais comme ces recherches se sont essentiellement concentrées sur des sujets blancs de plus de 60 ans, les chercheurs ont tenu à préciser que des tests sur d'autres types de populations étaient nécessaires. Cependant, ils ont ajouté que leurs résultats viennent étayer des résultats précédents qui avaient déjà montré les liens entre perte d'audition et des risques accrus de déclin cognitif.

"Que ce soit une association temporelle entre la perte d'audition et le déclin cognitif et que cette relation soit causale reste à prouver", a précisé le professeur Curhan. "Nous prévoyons de mener de plus amples études longitudinales sur la relation entre perte d'audition et cognition chez les femmes et chez des populations plus jeunes, ce qui sera instructif."

Une autre étude parue le mois dernier avaient montré un lien entre la perte d'audition des personnes âgées et le risque de dépression. Plus la perte d'audition était importante, plus le risque de dépression l'était aussi. Les auteurs de l'étude avaient ainsi noté qu'il serait nécessaire à l'avenir de prendre en compte le paramètre auditif pour traiter les personnes souffrant de dépression.