Une femme sur dix a fait une fausse couche, un phénomène trop souvent "minimisé".

Une femme sur dix a fait une fausse couche et ce phénomène "trop longtemps minimisé" doit être mieux pris en charge, notamment sur le plan psychologique.

"Pendant trop longtemps, le fait de faire une fausse couche a été minimisé et, souvent, pas pris au sérieux (...). Il n'est plus temps de se contenter de dire aux femmes 'Essayez encore'", peut-on lire dans l'éditorial qui accompagne un rapport publié dans The Lancet.