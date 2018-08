Une étude montre que le vélo est la forme de transport la plus saine en ville

Une étude menée par le Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) dans sept villes d'Europe montre que le vélo serait le meilleur moyen de transport pour la santé.

Cette étude a utilisé des données émanant de l'étude longitudinale Physical Activity through Sustainable Transport Approaches (PASTA), menée sur une période de deux années dans sept villes européennes.

Les scientifiques ont sondé 8.802 participants à Anvers, Barcelone, Londres, Örebro (en Suède), Rome, Vienne et Zurich, et 3.567 personnes ont répondu au questionnaire final.

Ils ont demandé aux participants quels moyens de transports ils utilisaient (voiture, moto, transports en commun, vélo, vélo électrique ou la marche) et leur fréquence. Ils devaient aussi évaluer la perception de leur santé globale.

Les chercheurs ont aussi interrogé les participants sur leurs relations sociales, différents aspects de leur santé mentale, et leur niveau de vitalité, notamment leurs niveaux d'énergie et de fatigue.

Les résultats ont montré que le cyclisme était le moyen de transport associé à un plus grand nombre de bienfaits pour la santé, notamment la perception d'une meilleure santé générale, une plus grande vitalité, moins de stress et un sentiment moindre de solitude.