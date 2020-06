Une étude montre les bienfaits du tai-chi sur le moral des personnes cardiaques.

Une équipe de l’université de l’Arizona a analysé les résultats de 15 essais cliniques comprenant 1853 sujets qui visaient à connaître les effets du tai-chi sur le bien-être psychologique des adultes ayant eu des maladies coronaires, une insuffisance cardiaque, de l’hypertension ou un accident vasculaire cérébral (AVC). Leurs résultats ont été publiés ce 9 juin dans l’ European Journal of Cardiovascular Nursing , une revue de l’European Society of Cardiology (ESC).

Une meilleure qualité de vie mentale et physique grâce au tai-chi

Les résultats de l’étude ont montré que la pratique du tai-chi était liée à un abaissement des symptômes de détresse et de dépression et à une amélioration de l’humeur et de la qualité de vie (mentale et physique).

"Si vous avez subi un AVC ou une crise cardiaque, ou si vous souffrez d’une autre maladie cardiaque, je recommande vivement d’ajouter le tai-chi à votre rééducation", a expliqué le Dr. Ruth Taylor-Piliae.

"Il entraîne des bienfaits physiques comme une amélioration de l’équilibre et il est aussi bénéfique à la santé mentale."

Les chercheurs ont noté ne pas avoir trouvé de lien statistique significatif entre cette pratique et l’abaissement de l’anxiété, mais ils ont précisé que le nombre de patients anxieux était inférieur à ceux atteints de dépression.

De plus, le tai-chi ne semblait pas avoir d’impact significatif sur la qualité de vie des personnes ayant subi un AVC. L’auteur de l’étude, la Dr. Ruth Taylor-Piliae a expliqué cela par le fait "qu’il y avait très peu d’études menées sur le bien-être ou les variations de qualité de vie dans ce groupe. De nombreuses recherches sur le tai-chi ont été menées auprès des survivants d’AVC mais la plupart d’entre elles s’intéressaient aux fonctions physiques telles que l’équilibre et la démarche".