Une étude confirme les bienfaits du yoga pour soigner les douleurs au dos et les troubles du sommeil.

Une nouvelle recherche américaine a étudié dans quelle mesure le yoga et la physiothérapie pouvaient être efficaces pour diminuer les douleurs dorsales et les troubles du sommeil, dans le but de réduire le recours aux analgésiques.

Des maux souvent associés

Chasser le stress, booster la mémoire et la créativité, gagner en souplesse… Le yoga est associé à de nombreuses vertus. Y compris celles d'améliorer le sommeil et les douleurs au dos. Une nouvelle étude du Boston Medical Center (BMC) publiée dans le Journal of General Internal Medicine, confirme les bienfaits du yoga et des autres pratiques de physiothérapie comme alternative non pharmacologique pour traiter ces deux maux lorsqu'ils surviennent en même temps.

Des recherches antérieures ont en effet montré que 59% des personnes atteintes de lombalgie chronique ont un sommeil de mauvaise qualité et que 53% souffrent d'insomnie.

"Les médicaments pour le sommeil et les maux de dos peuvent avoir de graves effets secondaires et le risque de surdosage et de décès liés aux opioïdes augmente avec l'utilisation de somnifères", rappellent les auteurs de l'étude dans un communiqué.