Une équipe de chercheurs a identifié la cellule permettant aux os de se réparer plus facilement et rapidement

Au fur et à mesure que nous vieillissons, la guérison de nos fractures est nettement plus lente. Une équipe de scientifiques de l'université de Duke, aux Etats-Unis, a identifié le processus permettant d'accélérer la guérison suite à une fracture.

Les enfants se remettent en général assez facilement et rapidement d'une fracture mais cette convalescence n'est pas la même au fur et à mesure que l'on prend de l'âge. Trouver un moyen d'accélérer la réparation des os pourrait permettre de sauver des vies et de réduire les dépenses de santé.

Une équipe de chercheurs de l'université de Duke, en Caroline du Nord, avait précédemment prouvé que l'introduction de cellules souches issues de la moelle osseuse dans une lésion osseuse permettait d'accélérer le processus de guérison.

Cette même équipe a désormais identifié le macrophage et les protéines qu'il sécrète comme étant le "facteur de jeunesse" permettant l'accélération de la guérison.

Les macrophages, cellules d'origine sanguine du système immunitaire, sont envoyés par le corps lorsque ce dernier a une lésion. Une fois sur place, ils jouent un rôle de régénérateur de tissus. Il arrive malheureusement que les macrophages soient épuisés, du fait du vieillissement. Moins efficaces, les macrophages peinent à guérir efficacement la fracture.

Les chercheurs et chercheuses ont introduit de jeunes cellules macrophages chez des souris âgées et ont découvert que le processus de réparation était nettement plus rapide et efficace.

Cette étude permet d'orienter de nouvelles recherches vers un traitement thérapeutique, incluant les cellules de macrophages jeunes, pour la réparation de fractures chez les adultes vieillissants.