Une double épaisseur de tissus augmenterait l'efficacité des masques faits maison

Une nouvelle étude américaine sur les masques faits maison a montré qu'il était nécessaire de combiner deux types de tissus différents et de s'assurer qu'ils épousent bien la forme du visage pour offrir une protection efficace.

Des chercheurs de l'Université de Chicago et de l'Argonne National Laboratory voulaient savoir quels tissus filtraient le mieux les gouttelettes issues du système humide des voies respiratoires lorsqu'une personne tousse, éternue, parle ou respire, autant de postillons qui semblent permettre la transmission du Covid-19. Les scientifiques ont analysé plusieurs tissus du quotidien disponibles à la maison dont le coton, la soie, la flanelle et la mousseline de polyester-spandex, qui est un tissu synthétique extra-fin utilisé pour des vêtements comme les robes de soirée.

Pour évaluer leur efficacité de filtre des postillons, surtout les plus fins aussi appelés aérosols, l'équipe a utilisé une chambre produisant les différents aérosols mesurant entre 10 nm et 6 μm de diamètre. Un ventilateur était ensuite utilisé pour souffler les aérosols sur différents échantillons de tissus à une vitesse reproduisant celle d'une personne qui respire au repos. Les scientifiques ont ensuite mesuré le nombre de particules et leur taille dans l'air avant et après leur passage à travers les tissus.