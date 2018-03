Une bonne condition physique prévient le risque de démence chez les femmes

Les femmes qui affichent une bonne condition physique à l'âge de 50 ans ont jusqu'à 90% de risque en moins d'être atteintes de démence en vieillissant comparativement aux femmes en moyenne forme physique, constate une étude suédoise.

Ces nouveaux travaux pilotés par des chercheurs de l'Université de Göteborg en Suède font le lien entre le niveau de condition physique mesurée par la capacité cardiovasculaire, et la prévention du risque de démence.

En améliorant sa condition physique après 50 ans, il est possible de retarder et même de prévenir la démence, s'enthousiasme Helena Hörder, auteure principale de l'étude.

Pour étudier cette association, les scientifiques ont fait passé un test d'exercice physique en 1968 à 191 femmes âgées en moyenne de 50 ans. Il s'agissait de pédaler sur un vélo jusqu'à "épuisement" afin de mesurer le pic de l'activité cardiaque enregistré à un niveau d'effort de 103 watts, indique l'étude.

Près de 20% des participantes (40) ont montré des niveaux élevés d'aptitudes, atteignant un degré d'effort de 120 watts ou plus, tandis que près de la moitié (92) avaient une condition physique moyenne, relève l'étude.

Moins d'un tiers (59) ont dû stopper l'exercice à cause de problèmes de santé (hypertension, douleur à la poitrine, problèmes cardiovasculaires) ou affichaient une condition physique basse (en dessous de 80 watts).

Seuls 5% des femmes en très bonne condition physique ont développé de la démence, contre 25% des femmes en moyenne forme physique et 32% des femmes en moins bonne santé, indique l'étude qui a évalué les signes de démence à six reprises entre 1974 et 2009, soit 44 ans après le test d'effort.