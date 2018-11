Une alimentation végétalienne est le meilleur des régimes à adopter pour contrôler un diabète de type 2

La fédération internationale du diabète estime que 642 millions de personnes seront touchées par le diabète d'ici 2040. 15% des décès dans le monde sont liés au diabète. D'après de récentes études, publiées dans le BMJ (British Medical Journal), il est possible de contrôler son diabète de type 2 grâce à un régime végétalien.

On différencie deux principaux cas de diabètes: le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le premier apparaît chez l'enfant, les cellules bêta du pancréas disparaissent, ce qui entraîne une carence totale en insuline. Il s'agit d'une maladie auto-immune. Le diabète de type 2 apparaît plus généralement chez les personnes de plus de 40 ans. Il est souvent associé aux facteurs environnementaux de la personne: obésité, manque d'activité physique... Le diabète de type 2 peut être causé par deux anomalies: le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, ou bien cette insuline agit mal.

D'après une récente étude portée par Anastasios Toumpanakis, Triece Turnbull, et Isaura Alba-Barba parue dans la rubrique "Diabete, research and care" du BMJ (British Medical Journal), un régime végétalien pourrait réduire les risques de diabète de type 2. Ce régime permettrait également d'améliorer notre état de santé mentale et de réduire les risques de maladies cardio-vasculaires.

Les chercheurs ont analysé plusieurs publications basées sur des recherches étudiant les effets d'un régime végétalien sur la santé. Ces études, publiées entre 1999 et 2017, ont concerné un échantillon de 433 personnes atteintes de diabète.

Les résultats de ces études ont ainsi démontré que seuls les patients suivant un régime végétalien connaissaient une amélioration de leur qualité de vie, tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique.

Sur le plan émotionnel, les symptômes de dépression ont largement diminué chez les patients suivant un régime végétalien. Sur le plan physique, les douleurs nerveuses ont été réduites et la baisse de température au niveau des pieds a plus largement diminué chez les personnes suivant un régime végétalien.

Les niveaux de glycémie moyens à jeun ont fortement diminué chez les personnes suivant un régime végétalien. Par ailleurs ces mêmes patients ont perdu deux fois plus de poids que les patients suivant un régime incluant des protéines animales. Les graisses dans le sang ont largement diminué chez les personnes suivant un régime végétalien, or ces graisses dans le sang peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires.

Dans six des études analysées, les patients suivant un régime végétalien ont pu réduire, voire interrompre la prise de médicament liée à leur diabète.

Un régime végétalien peut donc améliorer grandement la qualité de vie des individus, particulièrement les individus souffrant de diabète de type 2.