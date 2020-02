Une alimentation riche en sucres serait souvent plus pauvre en vitamines.

Des chercheurs européens ont montré que plus on consomme des aliments riches en sucres ajoutés, plus les apports en vitamines et sels minéraux semblent se réduire au quotidien.

Une équipe de l'Université suédoise de Lund a pris en compte des données émanant de deux groupes d'études différents: la première étude concernait des personnes âgées de 18 à 80 ans, la deuxième des participants âgés de 45 à 68 ans.