Une alimentation riche en fruits et légumes abaisserait de 50% le risque de diabète sucré.

Les participants ont subi des tests sérologiques pour mesurer leurs taux de vitamine C et de caroténoïdes (ces pigments présents dans les fruits et légumes colorés). Les sujets devaient aussi rapporter leurs apports quotidiens en fruits et légumes. L'étude a été reprise par la revue The BMJ .

Des chercheurs émanant de toute l'Europe ont enquêté pour savoir s'il pouvait y avoir un lien entre un régime abondant en fruits et légumes et un recul du risque de développer un diabète de type 2.

Des effets bénéfiques même en faibles quantités

Après avoir pris en compte d'autres facteurs de risques possibles du diabète, les scientifiques ont trouvé que des taux plus élevés de vitamine C et de caroténoïdes dans le sang étaient associés à un risque abaissé de développer un diabète sucré.

En effet, les participants du groupe qui affichait les taux de vitamine C et de caroténoïdes les plus hauts abaissaient de 50% leur risque en comparaison avec les personnes du groupe qui affichait les taux les plus bas.

Les chercheurs ont aussi calculé que pour 66 gr supplémentaires de fruits et légumes consommés quotidiennement, le risque de développer un diabète de type 2 reculait de 25%.

Pour mieux comprendre ce chiffre, il faut savoir qu'une banane de taille moyenne pèse environ 120 grammes et qu'une pomme oscille entre 70 et 100 grammes.

Les chercheurs précisent que leurs résultats montrent qu'en augmentant même faiblement sa consommation de fruits et légumes, on contribue à se prémunir de cette maladie en pleine expansion.