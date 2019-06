Un traitement pour soigner l'hypertension pourrait protéger de la maladie d'Alzheimer

Une nouvelle étude néerlandaise menée sur un petit échantillon de patients atteints de la maladie d'Alzheimer montre qu'un traitement contre l'hypertension pourrait ralentir la progression de cette maladie neurodégénérative.

Publiés dans la revue Hypertension et dirigés par des chercheurs du Centre médical de l'Université Radboud (Pays-Bas), les travaux ont porté sur 58 patients atteints de la maladie d'Alzheimer, à un stade léger ou modéré. Une partie d'entre eux a pris de la nivaldipine, un antagoniste du calcium utilisé pour soigner l'hypertension, tandis que les autres ont reçu un traitement placebo. L'étude a été menée en double aveugle, c'est-à-dire que ni les patients ni les médecins ne savaient quels participants avaient pris (ou non) de la nivaldipine.



"Les changements vasculaires cérébraux, y compris la réduction du débit sanguin cérébral surviennent tôt dans le développement de la maladie d'Alzheimer et peuvent accélérer la progression de la maladie", expliquent les auteurs de l'étude.

La nivaldipine constitue un bloqueur des canaux calciques, qui a pour effet de détendre les vaisseaux sanguins et de réduire l'hypertension.

Améliorer la circulation sanguine du cerveau des patients

Au terme de l'expérience, qui a duré six mois, les scientifiques ont observé le cerveau des participants en réalisant des examens IRM. Selon les chercheurs, l'action de la nivaldipine a réduit la tension artérielle et augmenté de 20% le flux sanguin cérébral dans l'hippocampe, zone du cerveau associée à la mémoire et à l'apprentissage, contrairement aux autres régions du cerveau, où le flux est resté stable.

"Les résultats indiquent non seulement une autorégulation cérébrale préservée dans la maladie d'Alzheimer, mais aussi des effets cérébrovasculaires bénéfiques du traitement antihypertenseur", concluent les chercheurs.

Bien que l'étude soit limitée si l'on tient compte de son petit échantillon et du fait qu'elle ait été réalisée sur une courte période, elle souligne néanmoins l'intérêt d'approfondir les recherches afin d'explorer comment l'amélioration du débit sanguin dans le cerveau pourrait aider à ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer.



En mai dernier, une étude allemande de plus grande envergure réalisée sur un échantillon de plus de 12.000 patients est parvenue à une conclusion similaire. Publiée dans Journal of Alzheimer's Disease, cette recherche a montré que la prise de plusieurs médicaments destinés à réduire l'hypertension était associée à une diminution du nombre de démences chez les personnes âgées de plus de 60 ans.