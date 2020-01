Un test sanguin pourrait prévenir l'arrivée de la ménopause avec deux ans d'avance.

L'hormone anti-müllerienne (AMH) apparaît dès les premières semaines d'existence in utero et s'avère cruciale pour le développement des organes génitaux. Chez les femmes adultes, la mesure de l'AMH permet de jauger la réserve ovarienne, autrement dit "leur capital fertilité". Mais elle pourrait également prévenir l'apparition de la ménopause.

Prévoir pour s'organiser

Des scientifiques américains de l'université du Colorado développent un test sanguin dans l'objectif d'obtenir un outil fiable pour prédire l'arrivée de la ménopause. Un faible niveau d'AMH chez une femme de plus de 48 ans peut par exemple indiquer que l'arrêt du cycle d'ovulation (et donc la fin des règles) est sur le point de s'enclencher.

Ce processus a permis de prédire le moment des dernières règles dans les 12 à 24 mois, de la fin de la quarantaine jusqu'au début de la cinquantaine.

Selon les auteurs de l'étude, accéder à ces informations donnerait la possibilité aux femmes de prendre des décisions plus avisées pour la santé, comme le fait d'arrêter la contraception ou de suivre un traitement hormonal substitutif (THS), prescrit pour remplacer les hormones œstrogènes, dont les niveaux chutent fortement pendant la phase de préménopause.

En 2010, des chercheurs iraniens ont développé un test similaire pour prédire l'arrivée de la ménopause en fonction des niveaux de l'AMH. Les travaux avaient été réalisés sur un échantillon réduit de femmes (un peu plus de 200) et nécessitaient des recherches à plus grande échelle pour confirmer l'efficacité et la fiabilité du test.