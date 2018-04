Un risque plus important de cancer colorectal chez les consommatrices de viande rouge

Une nouvelle étude britannique suggère qu'une réduction de la consommation de viande rouge permettrait d'abaisser de façon significative le risque de cancer. Elle montre notamment que chez les femmes qui excluent la viande rouge de leur alimentation, le risque d'un certain type de cancer colorectal est réduit.

Une équipe de chercheurs de l'Université de Leeds et de l'Université du Pays basque (Espagne) a entrepris d'étudier le rapport entre le cancer colorectal et le régime alimentaire (à base de viande rouge, de volaille, de poisson ou végétarien).

Les chercheurs ont collecté des données issues de la United Kingdom Women's Cohort Study, relatives à 32.147 femmes âgées de 35 à 69 ans, vivant en Angleterre, au Pays de Galles, en Ecosse et suivies sur 17 ans.

Après avoir examiné l'alimentation de ces femmes, les chercheurs ont dégagé quatre types d'habitudes alimentaires.

Les sujets végétariens sont définis dans cette étude comme ceux qui consomment de la viande rouge, de la volaille ou du poisson moins d'une fois par semaine. Les pesco-végétariens sont ici ceux qui consomment du poisson au moins une fois par semaine mais pas de volaille, ni de viande rouge. Les mangeurs de volaille en consomment au moins une fois par semaine, avec parfois du poisson mais jamais de viande rouge. Les mangeurs de viande rouge sont les participants qui consomment de la viande rouge au moins une fois par semaine, avec ou sans volaille et poisson.

Par viande rouge, on entend : boeuf, porc, agneau, abats et viande transformée.

En se penchant sur le lien entre chaque régime alimentaire et le risque de cancer du côlon, les chercheurs ont découvert que chez les femmes qui consommaient régulièrement de la viande rouge, les cas de cancer du côlon distal (plus proche de l'extrémité, donc du rectum) étaient plus nombreux que chez celles qui n'en consommaient pas.

Des recherches antérieures avaient également déterminé qu'une forte consommation de viande rouge ou transformée augmentait le risque de cancer. Un rapport de 2015 établi par l'International Agency for Research on Cancer (IARC), qui s'appuie sur 800 études du monde entier, mentionne que la viande transformée augmente le risque de cancer du côlon et du rectum, mais aussi celui du pancréas et de la prostate.

Le rapport estime également qu'au Royaume-Uni, 1 cancer de l'intestin sur 5 serait lié à la consommation de viande rouge ou transformée.

"Nos recherches sont parmi les rares à se pencher sur cette relation. Si de plus amples recherches sont nécessaires, ces résultats s'avèrent précieux pour ceux dont la famille a été touchée par des cas de cancers colorectaux et pour ceux qui travaillent à la prévention de ces cancers", commente l'auteur principal de l'étude, le Dr. Diego Rada Fernandez de Jauregui.

Les résultats seront publiés en ligne dans la revue International Journal for Cancer (en anglais).