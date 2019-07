Un régime méditerranéen pour prévenir le diabète et la prise de poids chez la femme enceinte?

Les femmes enceintes susceptibles de développer un diabète pendant leur grossesse peuvent réduire les risques en adoptant un régime alimentaire riche en noix, en fruits et en huile d'olive, avance une étude anglaise.

Menée par des chercheurs de l'université Queens Mary de Londres, la recherche a porté sur 1.252 femmes enceintes originaires d'ethnies diverses et suivies dans 5 maternités d'Angleterre. La plupart des femmes sélectionnées étaient obèses (69%) ou souffraient d'hypertension.



Les participantes ont été réparties au hasard en deux groupes. Les membres du groupe de contrôle ont reçu les soins standards de suivi de grossesse, tandis que celles du groupe expérimental ont été invitées à suivre un régime alimentaire riche en acides gras insaturés (noix, huile d'olive, fruits, fruits, légumes, céréales et légumineuses non raffinées, poisson...) et pauvre en viande rouge et en aliments ultra-transformés.

Les résultats montrent qu'un régime méditerranéen a permis de réduire de 35% le risque de diabète pendant la grossesse et de prendre en moyenne 1,25 kg en moins.

En revanche, les recherches n'ont pas montré de preuves qu'un régime à base d'acides gras insaturés pouvait réduire les risques de complications liées à la grossesse, en dehors du diabète gestationnel (forme de diabète qui survient généralement au cours du 2e trimestre de la grossesse).



L'étude présente toutefois plusieurs limites: seules 40% des participantes des deux groupes se sont prêtées à l'expérience jusqu'au bout. De surcroît, les résultats obtenus reposent sur les déclarations des participantes et non sur des biomarqueurs objectifs prouvant les vertus d'un régime méditerranéen pour réduire les risques de développer un diabète gestationnel.