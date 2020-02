Un questionnaire en ligne pour sortir des "schémas normés" de la contraception.

Si le recours à la pilule a nettement baissé en France depuis la médiatisation, en 2012-2013, de la plainte déposée par une femme qui imputait son accident vasculaire cérébral (AVC) à une pilule de troisième génération, elle reste le premier moyen contraceptif, selon une étude menée en 2016 auprès de 4.315 femmes de 15 à 49 ans. Un tiers des femmes l'utilisent, une proportion qui monte à 52% des jeunes de 20 à 24 ans.

Or la pilule n'est pas forcément la méthode la plus adaptée à chaque femme. "Le choix d'un contraceptif doit correspondre au mode de vie, aux habitudes et conditions de santé de la personne qui l'utilise", a rappelé l'agence sanitaire.