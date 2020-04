Un purificateur d'air peut-il aider à réduire l'asthme infantile ?

Jusqu'à 2/3 de polluants en moins

Cette petite étude, menée par des chercheurs chinois et américains, a suivi 43 enfants souffrant de troubles asthmatiques modérés pendant une période de pollution aux particules fines (PM2.5).

Deux types de filtres ont été installés dans leurs chambres : le premier doté d'un filtre à air ultra-efficace (HEPA) capable de filtrer les PM2.5, alors que le second était un faux filtre. On a demandé aux enfants d'utiliser ces deux filtres tour à tour, dans l'ordre qu'ils voulaient pendant deux semaines avec deux semaines d'intervalle entre les deux périodes. Personne dans la famille ne savait quel filtre était efficace ou non.

Les concentrations de PM2.5 dans les chambres des enfants étaient réduites d'un tiers à deux tiers lorsqu'ils utilisaient les vrais filtres.

De plus, lorsque la concentration en PM2.5 baissait, les chercheurs notaient d'importantes améliorations du souffle des enfants, dont une réduction en moyenne de 24% de la résistance respiratoire totale, une réduction de 43,5% de la résistance bronchique, une augmentation de 73,1% de l'élasticité respiratoire, et une réduction moyenne de 27,6% d'oxyde nitrique expiré (qui est un biomarqueur de l'inflammation pulmonaire).