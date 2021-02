Un podcast pour briser les tabous de l'endométriose.

Une info professionnelle pour mettre fin aux idées reçues

Chiffre édifiant : le délai moyen entre l'apparition des premiers symptômes (les douleurs menstruelles étant sans doute le plus connu) et le diagnostic de la maladie est estimé à sept ans. Soit de longues années d'errance médicale et de souffrance pour des patientes encore trop souvent démunies face à une pathologie dont on parle beaucoup, mais pas toujours à bon escient. En effet, les idées reçues sur la maladie sont tenaces.

Lire aussi : Travailler malgré l'endométriose, un mal invisible, parfois handicapant

C'est pour aider ces femmes et leur apporter une écoute que la professionnelle de la communication Tiphaine Chaillou, elle-même atteinte d'endométriose, a imaginé et fondé le podcast "Parlons Endo !". "Quand 10 à 20% de la population féminine est touchée, l'information est essentielle", souligne l'association EndoFrance, qui s'est associée à Tiphaine Chaillou dans ce projet.