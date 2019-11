Un nouveau vaccin contre la typhoïde administré au Pakistan

Le Pakistan a adopté un nouveau vaccin contre la fièvre typhoïde, a annoncé le ministre de la Santé de la province du Sindh, confrontée à une épidémie d’une forme résistante de cette maladie infectieuse pouvant être mortelle.

Le vaccin, approuvé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), sera administré au cours d’une campagne de vaccination d’une durée de deux semaines dans cette province du sud du Pakistan.

Le Sindh est la province où se sont déclarés la plupart des 10.000 cas de fièvre typhoïde recensés au Pakistan depuis 2017.

"La campagne de deux semaines qui commence aujourd’hui concernera plus de 10 millions d’enfants âgés de neuf mois à 15 ans", a déclaré à Karachi le ministre Azra Pechuho.

Le nouveau vaccin a été fourni gratuitement au Pakistan par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Gavi) qui regroupe secteur public et secteur privé. Après cette campagne de deux semaines, le vaccin sera introduit dans les programmes de vaccination réguliers dans le Sindh et d’autres régions du Pakistan.

En 2017, 63% des cas répertoriés de typhoïde et 70% des cas mortels concernaient des enfants, selon un communiqué conjoint du gouvernement pakistanais, de l’OMS et de Gavi.