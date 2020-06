Un masque spécialement conçu pour faire du sport disponible d'ici juillet

Dans les transports en commun, dans les magasins, dans les cabinets médicaux : en l'espace de quelques mois, le masque visant à se protéger de la Covid-19 s'est immiscé dans notre quotidien. Et si les salles de sport rouvrent peu à peu et que la pratique d'une activité physique en plein air est de nouveau autorisée, difficile de s'entraîner tout en respectant le port du masque, de surcroît avec l'été qui arrive.

La marque américaine d'articles de sport Under Armour lance un masque conforme aux critères des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), pour permettre aux sportifs de se protéger du Covid-19 tout en s'entraînant.

Un masque stable qui vous laisse respirer

Pour permettre aux athlètes de s'entraîner tout en se protégeant mais sans risquer l'hypoxie (manque d'oxygène), la marque américaine sportswear Under Armour a conçu un masque réutilisable et résistant à l'eau. Le haut du masque comporte un pont nasal pour le maintenir en place et atténuer le flux d'air vers les yeux, ce qui empêche les lunettes de s'embuer.

Baptisé UA SPORTSMASK, ce masque à modèle unique a été conçu à partir d'un tissu léger, avec des poches d'air de manière à dégager la bouche et le nez et faciliter la respiration. Une couche intermédiaire plus épaisse a été ajoutée pour laisser passer l'air tout en bloquant le passage de l'humidité et de la transpiration.

"Le tissu utilisé est traité avec PROTX2TM, une technologie antimicrobienne non métallique qui inhibe la croissance des bactéries sur le masque", précisent les fondateurs d'Under Armour.

Le produit a fait l'objet de tests en laboratoire et est actuellement examiné par la US Environmental Protection Agency (EPA) afin de confirmer son efficacité pour se protéger du Covid-19.

Le UA SPORTSMASK sera disponible en plusieurs coloris et tailles à partir de la mi-juillet sur le site de la marque.