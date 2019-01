Un lien observé entre les césariennes pratiquées en urgence et un risque accru de dépression post-partum

Une équipe de chercheurs britanniques affirme que les femmes ayant subi une césarienne imprévue seraient plus sujettes à la dépression post-partum.

L'équipe de l'Université de York a examiné le cas de 5.896 premières grossesse chez des femmes de la cohorte "UK Millennium", une étude représentative de la population britannique.

Alors que leurs bébés étaient âgés de 9 à 11 mois, ces femmes ont été interrogées sur leur grossesse et les circonstances de leur accouchement, ainsi que sur l'état de santé de leur famille.

Les résultats permettent de constater que les mères ayant subi une césarienne imprévue étaient plus sujettes à la dépression post-partum (+15%).

Les auteurs de l'étude soulignent l'importance de ces résultats car le nombre de césariennes, notamment celles qui font suite à des complications au cours du travail, a augmenté de manière drastique dans le monde ces dernières années. Les césariennes constituent même l'acte chirurgical le plus fréquemment pratiqué.

En Angleterre, 165.000 césariennes sont pratiquées chaque année. Parmi elles, 25.000 l'ont été de manière non planifiée.

Les chercheurs ont pris en considération un échantillon plus important que les précédentes études réalisées sur le sujet. Celles-ci se limitaient d'ailleurs souvent à un seul hôpital. L'auteure de l'étude, le docteur Valentina Tonei, commente: "Les résultats de cette étude interpellent car ils montrent une relation de cause à effet entre les césariennes pratiquées en urgence et la dépression post-partum".

"Ces constatations entrent en jeu dans les politiques de santé publique. Les jeunes mères qui accouchent de cette manière ont besoin d'un plus grand soutien moral", explique le Dr. Tonei. "Les conséquences de la dépression post-partum peuvent être graves, non seulement sur la santé de la mère, mais aussi sur sa relation avec ses proches et le développement du bébé. Les mères atteintes de dépression post-partum sont aussi moins enclines à avoir d'autres enfants."

"Les césariennes imprévues peuvent avoir des conséquences psychologiques néfastes sur les mères car elles sont mentalement et physiquement stressantes par leur nature inattendue. À cela s'ajoutent le sentiment de perdre le contrôle et les attentes déçues", explique le docteur Tonei. "Nous espérons que cette nouvelle preuve mettra en lumière la conséquence de cet acte sur le bien-être psychologique des mères", avoue Valentina Tonei.