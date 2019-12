Un faible IMC serait lié à un risque abaissé de diabète de type 2

Perdre du poids pour réduire les risques

Les chercheurs ont utilisé les données pour s'intéresser à l'association entre l'IMC et les facteurs de risques génétiques affectant le risque de diabète de type 2.

L'étude, reprise en ligne sur PLOS Medicine, montre qu'un risque plus élevé de diabète était associé à un IMC plus haut, à des antécédents familiaux de diabète de type 2 et à des facteurs de risques génétiques.

L'équipe a aussi trouvé qu'un IMC plus faible était invariablement associé à un risque réduit de diabète, quels que soient les antécédents familiaux et les catégories de risques génétiques.

Ce qui laisse penser que tous les individus pourraient potentiellement réduire leur risque de diabète en perdant du poids. Ils ont prédit que la perte de poids pourrait considérablement réduire le risque de diabète, même chez les individus moins à risque.

Bien qu'il ait déjà été démontré que la perte de poids réduisait le risque de diabète de type 2 chez les personnes à fort risque ou déjà pré-diabétiques, ses effets sur les personnes affichant un moindre risque n'avaient pas été bien étudiés.