Un déficit en vitamine D à la naissance peut entraîner une hypertension à l'adolescence

Des chercheurs américains ont identifié un lien entre un déficit en vitamine D à la naissance et l'hypertension à l'âge adolescent.

Publiée dans le journal de l'American Heart Association, Hypertension, l'étude a été réalisée sur 775 enfants, suivis de leur naissance jusqu'à leurs 18 ans. Les taux de vitamine D ont été définis comme étant inférieurs à 11 ng/ml (nanogrammes par millimètre) dans le sang du cordon ombilical à la naissance et inférieurs à 25 ng/ml dans le sang de l'enfant pendant la petite enfance.

Les chercheurs ont ensuite comparé les données à celles d'enfants nés avec des taux normaux de vitamine D. Les enfants nés avec de faibles taux de vitamine D présentaient un risque environ 60% plus élevé de pression systolique élevée entre l'âge de 6 et 18 ans.

Ceux dont les taux faibles en vitamine D se prolongeaient tout au long de l'enfance et de l'adolescence présentaient un risque 2 fois plus important de pression systolique élevée, entre 3 ans et 18 ans.

La pression systolique correspond au seuil maximal de la tension artérielle. Au-delà, on parle d'hypertension.

"À l'heure actuelle, l'American Academy of Pediatrics ne recommande pas le dépistage des taux de vitamine D chez toutes les femmes enceintes et les jeunes enfants. Nos résultats soulèvent la possibilité que le dépistage et le traitement de la carence en vitamine D avec supplémentation pendant la grossesse et la petite enfance pourraient être une approche efficace pour réduire l'hypertension artérielle plus tard dans la vie", a déclaré Guoying Wang, auteur principal de l'étude et scientifique adjoint à la Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health (Baltimore, Etats-Unis).

Parallèlement à l'augmentation de l'obésité chez les enfants, la prévalence de l'hypertension artérielle chez les enfants a augmenté ces dernières années, en particulier chez les enfants afro-américains. L'hypertension artérielle pendant l'enfance est un important facteur de risque d'hypertension artérielle et de maladie cardiovasculaire à l'âge adulte.