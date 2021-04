Un anticorps qui régénère les dents a été découvert, bientôt la fin des dentiers ?

Et si l’on pouvait faire repousser les dents plutôt que les arracher et devoir mettre un dentier ? Une possibilité qui pourrait bien un jour devenir réalité comme ces chercheurs ont découvert un anticorps qui permet de régénérer les dents !

Les dents humaines pourront-elles aussi repousser ?

Cette découverte donne beaucoup d’espoir mais la technique n’est pas prête à être testée sur des humains pour l’instant. Cependant, les chercheurs ont testé l’anticorps sur des furets. En quoi cela est-il une bonne nouvelle pour nous ? Eh bien, ces animaux ont des schémas dentaires similaires aux nôtres et sont des diphyodontes, un nom barbare pour dire que nous avons d’abord des dents de laits et ensuite des dents définitives.

Les résultats sont très encourageants puisque l’anticorps est tout aussi efficace sur les furets qu’il l’était sur les souris. Avec une seule dose d’anticorps la régénération d’une dent entière est déclenchée ! Les prochains tests seront normalement faits sur des mammifères plus gros (chiens et cochons) et on croise les doigts pour les humains !