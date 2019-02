Un adolescent obèse augmenterait son risque futur d'inaptitude au travail

Dans la plus vaste étude de ce type à ce jour, des chercheurs européens ont montré qu'une mauvaise condition physique, l'obésité, et la combinaison des deux facteurs à l'adolescence pouvait augmenter le risque de maladies chroniques et d'infirmité 25 ans plus tard.

Cette étude, menée par des chercheurs du Karolinska Institute suédois et de l'Université de Grenade en Espagne, a pris en compte 1.079.128 adolescents masculins suédois âgés de 16 à 19 ans et suivis en moyenne pendant 28,3 ans.

Les chercheurs ont mesuré la forme cardiorespiratoire et l'indice de masse corporelle (IMC) des participants au cours de l'étude. Les infirmités ont été évaluées plus tard grâce aux reçus de pensions d'invalidité perçus par les sujets, qui attestent de l'inaptitude au travail suite à une blessure ou à des maladies chroniques diagnostiquées par le médecin.

Leurs résultats, relayés par la revue digitale Annals of Internal Medicine, ont montré qu'en comparant les niveaux de forme physique des participants ayant la plus basse et la plus élevée, la mauvaise forme cardiorespiratoire était particulièrement associée au fait de recevoir une pension d'invalidité plus tard dans la vie pour des causes multiples comme les troubles psychiatriques, musculo-squelettiques, du système nerveux, de la circulation sanguine ainsi que les blessures et les tumeurs.

L'obésité était associée à un risque accru de recevoir une pension d'invalidité.

Les personnes souffrant d'obésité de classe II, qui équivaut à un IMC entre 35 et 39,9, et une obésité de classe III, avec un IMC dépassant 40, enregistraient un risque encore plus élevé.

En revanche, en comparaison avec le fait d'être en mauvaise forme physique, afficher une forme physique moyenne ou très bonne semblait abaisser le risque de recevoir une pension d'invalidité plus tard dans la vie, quel que soit l'IMC.

Les chercheurs ont souligné certaines limites de l'étude, surtout parce qu'elle n'avait pris en compte que des sujets masculins et que les données concernant la consommation d'alcool et de tabac n'avaient été prises en compte que pour un sous-groupe de participants.

Bien que de plus amples recherches soient nécessaires, ils en ont conclu que leurs résultats montraient l'importance d'afficher une bonne forme cardiorespiratoire et un poids sain à l'adolescence pour prévenir les maladies chroniques et les infirmités plus tard dans la vie.