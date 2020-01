Tumeur au cerveau: l'intelligence artificielle peut faire gagner un temps précieux.

Plus

L'intelligence artificielle peut permettre une analyse "presque en temps réel" d'une tumeur au cerveau lors de l'opération d'un patient, aidant ainsi les chirurgiens à opérer de façon "plus sûre et plus précise", conclut une étude.

10 fois plus rapide que l'analyse classique... L'outil testé par une équipe de chercheurs américains peut dire en moins de 2 minutes 30 si les cellules prélevées sont cancéreuses ou non, contre 20 à 30 minutes en moyenne pour une analyse classique, selon l'article paru dans la revue Nature Medicine. Les chercheurs ont combiné une technique d'imagerie innovante au laser et un algorithme entraîné par l'analyse de plus de 2,5 millions d'images de biopsies. Avec cet outil, "nous pouvons conserver les tissus sains et n'enlever que les tissus cancéreux, ce qui signifie moins de complications et de meilleurs résultats pour les patients cancéreux", explique Daniel Orringer. "En neurochirurgie et dans beaucoup d'autres domaines de la chirurgie des cancers, la détection et le diagnostic des tumeurs pendant l'opération sont essentiels pour effectuer le geste chirurgical le plus approprié", souligne le neurochirugien.