Trop d'écran chez les tout-petits pourrait être associé à une plus grande sédentarité à l'âge de 5 ans.

Les tout-petits qui passent plus de 3h par jour devant un écran ont plus de risques de rester assis et de pratiquer moins d'activité physique à l'âge de 5 ans, montre une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de Singapour.

Dans cette étude, les écrans sont accusés d'augmenter les risques de sédentarité : ce dernier serait plus élevé chez les enfants de 5 ans qui ont passé plus de 3h par jour devant un écran à l'âge de 2-3 ans.

L'étude s'appuie sur les données du temps de visionnage d'écrans (télévision, smartphone, tablette) de plus de 500 enfants âgés de 2 à 3 ans issu d'une étude de cohorte. Le mode de vie de ces enfants a ensuite été évalué à l'âge de 5,5 ans à partir d'accéléromètres permettant de mesurer des activités telles que le sommeil, le comportement sédentaire, l'activité physique légère et modérée à intense.

Un déplacement de l'activité physique

Selon l'étude, les enfants les plus exposés aux écrans s'asseyaient en moyenne 40 minutes de plus par jour que les enfants qui ont passé une heure ou moins sur des écrans lorsqu'ils étaient plus jeunes.

Ce niveau plus élevé d'utilisation des écrans à un âge précoce est associé à une diminution moyenne de 30 minutes de l'activité physique légère quotidienne et de 10 minutes de l'activité physique modérée à vigoureuse.

Ces résultats sont similaires pour tous les supports d'écran.

"Nos résultats indiquent que le visionnage d'écran pourrait déplacer l'activité physique pendant la petite enfance, et suggèrent que la réduction du temps de visionnage d'écran dans la petite enfance pourrait favoriser des comportements plus sains et les résultats associés plus tard dans la vie", alertent les chercheurs qui ont réalisé l'étude, publiée dans The Lancet.