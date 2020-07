Trois questions qu'il faut se poser avant de choisir une crème solaire pour son enfant.

En 2017, une étude réalisée par l'association 60 Millions de consommateurs (France) alertait les parents sur l'aspect marketing de certaines crèmes "pour enfants". Leurs conclusions s'avèrent on ne peut plus claires : "Les crèmes solaires enfants ne sont ni meilleures, ni moins bonnes que les autres". De surcroît, certaines crèmes dites pour enfant sont vendues à des tarifs plus élevés.

Peut-on se fier aux crèmes bios ?

Que ce soit pour limiter la présence de substances chimiques potentiellement nocives pour la santé et/ou préserver l'environnement, certains consommateurs préfèrent opter pour des protections solaires à la composition biologique. Mais que valent-elles en termes de protection ?

Pour répondre à cette question, l'association UFC Que Choisir a passé au crible une vingtaine de crèmes biologiques et conventionnelles vendues en pharmacie ou sur internet. Dans son rapport publié en 2019, l'association rappelle qu'une crème réellement efficace doit à la fois assurer une protection contre les rayons UVB (responsables des coups de soleil) et des rayons UVA (qui attaquent la peau plus en profondeur). Or selon les résultats de l'enquête, toutes les crèmes bio ne se valent pas : plusieurs d'entre elles ont en effet été jugées inefficaces pour se protéger des rayons UVA.

Pour garantir une protection maximale à son enfant, le mieux reste de limiter son temps d'exposition au soleil et de prévoir des vêtements secs anti-UV ou longs. Le port de chapeau et de lunettes s'avère également indispensable.