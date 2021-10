Travailler trop peut vous rendre chauve

Des chercheurs ont découvert en 2019 que les personnes travaillant plus de 52 heures par semaine ont deux fois plus de chances de se retrouver chauves. Dans nos pays occidentaux, la moyenne d’heures se trouve plus près des 35 heures semaine mais dans de nombreux pays (comme la Corée du Sud où l’étude a été menée), ce nombre augmente très facilement vers les 50.

Lire aussi : Et si la coupe mulet devenait (vraiment) tendance ?

Cette étude, prouvant le lien dont beaucoup se doutaient entre la perte de cheveux et le temps de travail, a été menée sur 13.000 hommes par l’université Sungkyunkwan. Les sujets avaient entre 20 et 59 ans et ont été suivis de 2013 à 2017.

Kyung-Hun Son, un des chercheurs affirme : "Les résultats de cette étude démontrent que des horaires de travail trop long sont associés à un développement plus rapide de l’alopécie chez les travailleurs masculins".

Le principe est assez simple : trop d’heures de travail engendrent du stress, qui cause un changement hormonal dans diverses parties du corps dont le cuir chevelu. En plus du changement hormonal, le stress engendre aussi une disparition des follicules pileux du crâne et accélère la phase catagène du poil (phase de repos pendant laquelle le cheveu s’arrête de pousser). Tout cela ensemble entraîne une calvitie précoce.

De nombreuses études avaient déjà associé stress et perte de cheveux mais c’est la première étude qui associe l’environnement et les heures de travail à la calvitie. Une bonne raison de prendre un jour de congé, non ?