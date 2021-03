Transmission, dépistage, traitement : les jeunes en mal d'information sur le VIH/sida

Crise sanitaire oblige, certaines maladies sont passées au second plan cette année, faisant croître le manque d'information auprès de la population. Le VIH/sida ne fait malheureusement pas figure d'exception. Un nouveau sondage révèle un manque de connaissances sur les risques de transmission, les lieux de dépistage et même les traitements, notamment chez les jeunes.

"La lutte contre l'épidémie de coronavirus ne peut pas en éclipser une autre ! Il est urgent de reprendre les actions de prévention et de sensibilisation au VIH/sida et à la santé sexuelle auprès des 15-24 ans, et éviter ainsi une aggravation de l'épidémie de VIH parmi les jeunes", souligne Florence Thune, directrice générale de Sidaction.

Parmi les sujets sur lesquels les jeunes se sentent le plus mal informés, figurent l'existence d'un autotest de dépistage du VIH (64% mal informés) et les traitements pour les personnes séropositives (63%).

Les sondés reconnaissent eux-mêmes qu'ils manquent d'informations sur la maladie. Plus des deux tiers des personnes interrogées (67%) affirment se sentir globalement bien informés sur le VIH/sida. Un chiffre qui peut paraître important mais qui est en recul de 7 points par rapport à l'année dernière et de 10 points par rapport à l'année 2019.

Les jeunes ont moins peur et ne se protègent pas assez

Autre conséquence, les jeunes semblent moins craindre le virus du sida. Près des deux tiers des sondés (63%) confient en avoir peur contre 72% en 2020 et 79% en 2019. La moitié des personnes interrogées (54%) pensent que l'épidémie de sida est désormais contenue et 41% estiment que les contaminations concernent de moins en moins les jeunes en France.

Ultime constat et non des moindres, près d'un tiers des jeunes ayant eu un rapport sexuel lors des douze derniers mois (31%) affirment n'avoir jamais utilisé de préservatif et 16% déclarent s'être protégés mais "rarement". Pour justifier ce choix, les sondés concernés évoquent la confiance qu'ils portent à leurs partenaires (59%), le fait que chaque partenaire a effectué un test de dépistage (35%), le manque de confort du préservatif (30%) et l'absence de préservatif à disposition (14%).

Ce sondage a été réalisé par l'Ifop pour Sidaction par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 17 février 2021 auprès d'un échantillon de 1.002 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans.