Traitement anti-poux aux huiles essentielles

Chaque année dans le monde, plus de 100 millions de personnes sont infestées par des POUX, soit 3,17 personnes chaque seconde.

1 enfant sur 3 de 3 à 10 ans est concerné… le vôtre va probablement y passer maintenant que la rentrée scolaire a sonné. Comme les microbes avec les antibiotiques les poux ont développé des résistances aux insecticides (elles sont fortes ces petites bêtes-là). De toute façon, les insecticides sont neurotoxiques, très agressifs, irritants pour le cuir chevelu et dangereux pour l’environnement. Donc on préférerait une version plus simple, plus naturelle, plus écologique. Excepté raser le crâne de vos enfants, que pouvez-vous faire ?



Puressentiel a développé une gamme à base d’actifs 100% d’origine naturelle, elle agit sur les poux par asphyxie (ok, ce n’est pas très humain mais c’est efficace). Tous les produits sont garantis 0% paraben, dérivé siliconé, insecticide neurotoxique, conservateur et diméthicone.

Vous pouvez également vous inspirer des ingrédients pour faire des recettes maison (attention à ne pas en mettre dans les yeux et toujours utiliser les huiles essentielles avec prudence).

Première étape : un shampooing étouffant

Sa formule à base d’huile végétale de coco, idéale pour les enfants et l’environnement et, surtout, qui agit par action mécanique en obstruant les orifices respiratoires et excrétoires du pou, l’empêchant de respirer, et en dissolvant la spumaline permettant de décrocher la lente avec facilité. En plus, l’huile de coco a une action anti-irritante sur le cuir chevelu, elle l’adoucit et l’assouplit. Tout bénef !

Seconde étape : une lotion traitante

Au cas où les poux n’avaient pas suffisamment étouffé pendant le shampooing, on remet ça avec une version encore plus violente (pour les poux, pas pour votre enfant) : des huiles végétales qui étouffent les poux, larves et lentes pendant 10 minutes, additionnés à des huiles essentielles apaisantes et antiseptiques pour soulager le cuir chevelu irrité par les grattages répétitifs.

Troisième étape : un shampooing évacuant

Laver les cheveux traités avec la lotion Anti-poux pour décoller et décrocher les lentes et les poux morts. Quatre huiles essentielles BIO aux propriétés assainissantes pour le cuir chevelu, 2 actifs végétaux purifiant la fibre capillaire, et 1 hydrolat de lavande vraie BIO.

Quatrième étape : un spray répulsif

Une fois qu’on s’est débarrassé des poux, on évite qu’ils reviennent sur la tête de nos bambins en utilisant un spray au puissant actif végétal dérivé de l’huile essentielle d’Eucalyptus et d’autres huiles essentielles. Il s’agit d’une action préventive contre les poux. En cas d’épidémie, il prévient l’infestation du cuir chevelu et assure une protection efficace pendant 24 heures et, en plus, votre enfant sentira bon (même en revenant du foot) !