Thanksgiving et coronavirus : les célébrations en famille priment sur la propagation du Covid.

Comment concilier convivialité et respect des gestes barrières ?

Les Américains prévoient malgré tout de prendre un maximum de précautions pour limiter la transmission du virus parmi leurs invités. Le plan de table, généralement assez simple à définir, pourrait cette semaine devenir un véritable casse-tête pour les hôtes de la soirée.

Les trois quarts des parents (76%) prévoient d'ores et déjà de limiter les contacts entre leurs enfants et les invités à haut risque comme les grands-parents ou ceux qui souffrent de problèmes de santé. Et plus des deux tiers (68%) demanderont aux invités présents de maintenir autant que possible une certaine distanciation sociale. Une chose difficilement tenable pour les enfants les plus jeunes, davantage encore s'ils n'ont pas vu leurs grands-parents depuis longtemps.

"Les parents devraient être réalistes quant à la possibilité de limiter les contacts et réfléchir soigneusement au fait d'organiser un rassemblement familial avec des personnes à haut risque", souligne Sarah Clark, l'une des coordinatrices du sondage.

Autre possibilité, blacklister les membres de la famille les moins assidus depuis le début de la crise sanitaire. Une écrasante majorité de parents (88%) feront un point avec les invités avant la célébration de Thanksgiving et n'inviteront pas celles et ceux qui ont été exposés au Covid-19 ou présentent des symptômes et 64% excluront ceux qui n'ont pas respecté les mesures sanitaires comme le port du masque. Il va falloir beaucoup de patience et d'organisation pour démêler le vrai du faux dans un pays où les réglementations varient d'un Etat à un autre.