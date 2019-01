Tenter le "Dry January": un mois sans alcool pour se sentir mieux, bien dormir et économiser

Selon une étude britannique consacrée au Dry January, la pratique consistant à ne pas consommer d'alcool pendant un mois permettrait de perdre du poids, de mieux dormir, de bénéficier d'un regain d'énergie et de favoriser une réduction de sa consommation d'alcool à long terme.

Une équipe de l'université du Sussex s'est penchée sur les adultes qui ont pris part au Dry January 2018, un événement organisé au Royaume-Uni par Alcohol Change UK.

Un premier sondage a été réalisé auprès de 2.821 personnes inscrites à l'événement Dry January, au début de celui-ci. Un deuxième a été réalisé auprès de 1.715 personnes la première semaine de février et le dernier, auprès de 816 participants en août.

Les résultats montrent que ceux qui ont participé au Dry January ont aussi déclaré boire moins les mois suivants, avec une consommation en baisse même au mois d'août.

Les participants ont également révélé que le nombre moyen de jours où ils avaient bu était passé de 4,3 à 3,3 jours par semaine. Le nombre d'unités d'alcool consommées par jour a également baissé de 8,6 à 7,1 et la fréquence d'ébriété est passée de 3,4 fois par mois à 2,1 fois par mois en moyenne.

Parmi les autres bienfaits du Dry January, on peut rapporter un sens de l'accomplissement personnel, rapporté par 93% des participants, ainsi qu'une économie d'argent, rapportée par 88% des sondés.

Prendre part à Dry January a également conduit 82% des participants à réfléchir à leur rapport à la boisson. 80% des participants se sentent plus aptes à contrôler leurs habitudes et 76% en savent davantage sur les raisons et les endroits qui les conduisent à boire. Un grand nombre (71%) prend également conscience qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à l'alcool pour s'amuser.

Réduire sa consommation procure également d'autres avantages pour la santé: un meilleur sommeil, une perte de poids, une concentration accrue, une peau d'aspect régénéré.

"Le simple fait d'arrêter l'alcool pendant un mois aide à moins boire à long terme. Au mois d'août, les participants font état d'un jour supplémentaire sans alcool par semaine. Il y aussi des bienfaits immédiats considérables: neuf personnes sur dix affirment économiser de l'argent, sept sur dix dorment mieux et trois sur cinq perdent du poids", explique le docteur Richard de Visser, auteur principal de l'étude.

"Il est intéressant de constater que ces changements dans la consommation d'alcool ont également été remarqués chez les participants qui ne sont pas parvenus à ne pas boire pendant un mois entier mais ils sont moins nombreux. Il y a donc un réel intérêt à relever le défi Dry January jusqu'au bout."

Le docteur Richard Piper, PDG d'Alcohol Change UK, commente: "Pour parler simplement, Dry January peut changer des vies. Nous recevons chaque jour le témoignage de personnes qui ont pris en main leur consommation de boisson grâce à Dry January et qui s'en trouvent plus heureux et en meilleure santé".

Le National Health Service (NHS) anglais recommande aux hommes comme aux femmes de ne pas dépasser les 14 unités par semaine et de répartir ces unités sur trois jours ou plus.

Un petit verre de vin (125 ml, teneur en alcool éthylique absolu par volume (ABV) de 12%) compte pour 1,5 unités. Un verre standard (175 ml, ABV de 12%) pour 2,1 unités. Une bouteille de vin de 750 ml (ABV de 13,5%) contient 10 unités.

Une pinte (britannique) de lager/bière/cidre (568 ml ABV 5,2%) compte pour 3 unités et une bouteille de 330 ml de lager/bière/cidre (ABV 5%) représente 1,7 unités.