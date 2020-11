Temps d'écran, faible activité physique : cocktail dangereux pour deux tiers des ados.

Les ados sédentaires seront des adultes sédentaires

"Ce qui nous inquiète, et c'est pour ça qu'on lance une alerte aux pouvoirs publics, c'est que chez les adolescents entre 11 et 17 ans, deux tiers (66%) sont particulièrement exposés à des risques pour la santé, simplement parce qu'ils ont plus de deux heures d'écran par jour et parce qu'ils sont en dessous d'une heure d'activité physique par jour, ce sont des seuils de danger", explique la cheffe de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition de l'agence sanitaire, Irène Margaritis.

17% de cette classe d'âge sont classés dans une catégorie encore plus à risque, qui cumule moins de 20 minutes d'activités physiques par jour et plus de 4h30 de sédentarité, souligne l'Anses, qui s'est basée sur les données d'une étude qu'elle avait réalisée en 2017, baptisée Inca3.

"A cet âge-là, on sait que ces comportements font le lit des pathologies qu'on va rencontrer à l'âge adulte. Et ces habitudes de vie, en terme de sédentarité et d'inactivité physique, on sait qu'on va les retrouver à l'âge adulte", développe Irène Margaritis.