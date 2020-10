Tampon hygiénique : de l'accessoire intime à l'objet militant

Le tampon pour dénoncer la pollution par le plastique

L'artiste britannique Ella Daish vient de créer un applicateur de tampon géant, afin de sensibiliser à la pollution plastique générée par la vente de cet objet. L’œuvre a été conçue à partir de 1.200 applicateurs usagés repérés et ramassés dans des lieux publics d'Angleterre (plages, rues, toilettes publiques, locaux poubelle...).

"J'ai demandé aux gens de m'envoyer tous les applicateurs de tampons en plastique jetés dans la nature, sur la plage ou dans l'eau", explique l'artiste sur compte Instagram."Il est temps d'agir. Ensemble, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer un avenir meilleur et plus propre. Faire passer les gens et la planète avant le profit et la pollution", scande Ella Daish, en interpellant directement la marque Tampax sur le réseau social.

Lire aussi : Règles zéro déchet : à chacune sa méthode

Au-delà de l'impact des applicateurs sur la pollution plastique, l'artiste milite également pour fournir des protections "saines et écologiques" à toutes les femmes à travers le monde.