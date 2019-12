Surpoids : après 50 ans, les femmes qui perdent des kilos abaissent leur risque de cancer du sein

Les femmes en surpoids qui réduisent leur tour de taille, et qui réussissent à maintenir un poids stable après 50 ans enregistreraient un risque plus faible de cancer du sein que celles qui restent en surpoids, à en croire des chercheurs américains.

Comme le fait d’afficher un excès pondéral est déjà reconnu comme une cause de cancer du sein après la ménopause et que deux tiers des Américaines sont en surpoids, des chercheurs de l’American Cancer Society ont décidé de mener cette nouvelle étude pour voir si le fait de perdre du poids pouvait réduire de risque de cancer du sein après 50 ans.

L’équipe a analysé les résultats d’une dizaine d’études comprenant 180.885 femmes au total, âgées de 50 ans et plus, qui ne prenaient pas de traitements hormonaux. Lors de ces études, le poids des participantes était évalué environ trois fois sur une période de dix années : lorsqu’elles ont démarré l’étude, puis cinq ans plus tard et quatre années par la suite.

Un risque plus faible de développer un cancer du sein

Leurs résultats, publiés dans le Journal of the National Cancer Institute, ont montré que les femmes qui maintenaient une perte de poids stable au cours des dix années enregistraient un risque plus faible de cancer du sein par rapport à celles dont le poids était resté stable.

Ils ont précisé que plus la perte de poids continue était importante, plus le risque de cancer du sein baissait. Ainsi, celles qui perdaient entre 2 et 4,5 kg voyaient leur risque baisser de 13%, celles qui perdaient entre 4,5 et 9 kg réduisaient leur risque de cancer du sein de 16% en comparaison avec les femmes dont le poids n’avait pas varié. Les participantes qui perdaient 9 kg ou plus voyaient leur risque reculer de 26%.

Les chercheurs ont par ailleurs trouvé que les femmes qui avaient perdu au moins 9 kg mais qui en avaient repris quelques-uns gardaient un risque abaissé du même cancer.

Jusqu’à cette dernière méta-analyse, les scientifiques ne pouvaient pas assurer que la perte de poids abaissait le risque de cancer du sein, mais ces nouvelles conclusions sont les premières à comprendre un échantillon de participantes aussi important.

"Nos résultats suggèrent que même une perte modeste de poids continue est associée à un abaissement du risque de cancer du sein chez les femmes de plus de 50 ans", a commenté Lauren Teras, en charge de l’analyse. "Ces résultats pourraient grandement motiver deux tiers des Américaines en surpoids à perdre quelques kilos. Même si vous prenez du poids après 50 ans, il n’est pas trop tard pour abaisser votre risque de cancer du sein."