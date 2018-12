Suivre un régime méditerranéen pendant sa grossesse ferait baisser le risque d'IMC élevé

Des chercheurs espagnols ont montré qu'une femme enceinte qui adhère à une alimentation méditerranéenne pourrait réduire le risque que son enfant souffre d'un indice de masse corporelle (IMC) trop élevé en début de vie.

Cette nouvelle étude, menée par des chercheurs de l'ISGlobal de Barcelone, a suivi 2.892 paires mère-enfant dans quatre régions d'Espagne pour chercher une possible association entre le régime méditerranéen pendant la grossesse et les modèles de croissance de l'enfant, le risque cardiométabolique et le risque de développer du diabète, une maladie cardiaque ou un AVC.

On a demandé aux futures mères de remplir des questionnaires alimentaires pendant leur premier et leur troisième trimestre de grossesse afin d'évaluer leur adhésion à l'alimentation méditerranéenne. Les chercheurs enregistraient aussi la taille et le poids des enfants de la naissance jusqu'à leur quatre ans. La tension, le tour de taille et le risque cardiométabolique des 697 enfants étaient aussi mesurés à l'âge de quatre ans.

Les résultats ont montré que les femmes qui suivaient le plus le régime méditerranéen pendant leur grossesse enregistraient un risque abaissé de 32% de voir leur enfant souffrir d'un IMC plus élevé par rapport aux enfants nés de femmes qui n'avaient pas suivi la même alimentation.

Sílvia Fernández, chercheuse à l'ISGlobal et auteure de l'étude a aussi noté que les femmes qui ne suivaient pas le régime méditerranéen avaient tendance à être plus jeunes, à consommer un plus grand nombre de calories, elles avaient une plus forte probabilité de fumer et un niveau d'éducation et socio-culturel plus bas que les femmes qui suivaient le régime.

Les scientifiques n'ont pas réussi à trouver de lien entre le fait de suivre le régime méditerranéen au cours de la grossesse et une réduction du risque cardiométabolique de l'enfant; cependant, le professeur Fernández a ajouté que "les effets sur le risque cardiométabolique pourraient apparaître plus tard dans l'enfance."

"Ces résultats viennent étayer l'hypothèse qu'une alimentation saine au cours de la grossesse peut avoir un effet bénéfique sur le développement de l'enfant", a conclu la coordinatrice de l'étude Dora Romaguera.

Elle a précisé que l'alimentation méditerranéenne privilégie les fruits, les légumes, le poisson, les légumineuses, l'huile d'olive et les céréales complètes et qu'elle essaie de limiter les produits industriels, la viande et les produits laitiers.

Cette alimentation a déjà montré qu'elle pouvait faire reculer le risque d'obésité et de risque cardiométabolique chez les adultes mais très peu d'études se sont intéressées à ses effets sur les enfants.