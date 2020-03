Sport à la maison : les conseils d'un coach pour éviter tout accident.

En cette période de confinement, le sport à la maison a le vent en poupe. Comment s'y prendre lorsque l'on décide de se remettre au sport après une longue pause ?

La période de confinement représente l'occasion de faire du sport chez soi. En témoignent les nombreux partages de vidéos tuto sur les réseaux sociaux et les groupes incitant des inconnus à s'entraîner ensemble par écrans interposés. Comment s'y prendre quand on débute ? Jean-Christophe Blin, coach sportif, dévoile ses conseils pour un démarrage (ou une reprise) tout en douceur.

D'après vous, le confinement encourage-t-il les gens à faire plus de sport ?

Jean-Christophe Blin : "Assurément. Je pense qu'il y a une prise de conscience importante du fait que bouger est bon pour le corps et l'esprit. Le sport à la maison est aussi à mon sens une bonne manière de rythmer ses journées dans ce contexte particulier.

Quelles sont les activités à privilégier lorsque l'on décide de faire du sport chez soi ?

J-C. B : On peut faire du cardio, du streching, du renforcement musculaire... C'est le moment d'en profiter pour tester plusieurs activités. Et si possible veiller à ne pas répéter le même type d'exercices chaque jour.

Pourquoi est-il important de varier les exercices ?

J-C. B : Le corps a besoin de repos entre deux séances de sport car c'est à ce moment qu'il s'adapte et que les performances s'améliorent. Or si on lui impose les mêmes efforts jour après jour, la fatigue peut s'installer. De manière générale, il faut éviter de faire travailler un seul groupe musculaire, au risque de provoquer des déséquilibres dans le reste du corps.

Y a-t-il un programme "idéal" pour maximiser les bénéfices ?

J-C. B : L'idéal pour un bon équilibre est de combiner cardio, renforcement musculaire et de travailler les muscles plus en profondeur en les étirant, ce qui marche très bien avec le Pilates ou le yoga. Un débutant peut par exemple commencer par une séance de cardio le lundi, puis enchaîner avec du renforcement musculaire le mardi, du yoga le mercredi, etc.

Est-il préférable de faire un peu de sport tous les jours ou de privilégier de plus longues séances plusieurs fois par semaine ?

J-C. B : En temps normal pas forcément car on marche pour aller au travail, on monte les escaliers : il y a une activité en continu. Mais en période de confinement, mieux vaut mieux bouger un peu tous les jours pour activer la circulation du sang. Pas besoin de faire des séances d'une heure : on peut très bien démarrer par 20-30 minutes chaque jour à un niveau modéré.

Comment bouger efficacement sans se faire mal ?

J-C. B : Encore une fois, il faut varier les activités pour faire travailler l'ensemble du corps. Certains exercices peuvent s'avérer violents pour le corps, par exemple les burpees, combinaisons de musculation et d'aérobic très complexes à réaliser.

Il faut également veiller à avoir la bonne position quand on réalise des mouvements précis, par exemple au niveau des genoux et au niveau du bassin si on fait des squats.

Mais le plus important reste de s'écouter : apprendre à ne pas s"épuiser, ne pas forcer si on a mal quelque part ou que le cœur s'emballe un peu trop..."