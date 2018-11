Soulever de la fonte moins d'une heure par semaine pourrait réduire le risque d'attaque

De nouvelles recherches américaines ont montré que le fait de soulever des poids même moins de 60 minutes par semaine pouvait faire reculer le risque de crise cardiaque et d'AVC de 40 à 70%.

Cette vaste étude, menée par des chercheurs de l'Iowa State University, a pris en compte 12.591 participants âgés en moyenne de 47 ans.

Les scientifiques ont évalué les niveaux d'exercices de résistance musculaire des sujets grâce à des questionnaires, et ont enquêté sur la possible association entre ce type d'exercices et trois conséquences sur la santé: les événements cardiovasculaires comme les crises cardiaques et les AVC ne causant pas la mort, tous les événements cardiovasculaires comprenant le décès et les décès découlant de tous types de causes.

Les résultats, parus dans la revue Medicine and Science in Sports and Exercise, ont montré que les exercices de résistance musculaire réduisaient le risque des trois scénarios précités.

Le fait de s'adonner à ces exercices de 1 à 59 minutes par semaine, en une seule séance hebdomadaire ou en deux ou trois différentes, était associé à un abaissement du risque de 40 à 70% de subir un événement cardiovasculaire.

Les chercheurs sont arrivés à des résultats similaires lorsqu'ils se sont intéressés au risque de décès des suites d'événements cardiovasculaires et de décès de toutes autres causes.

On notera cependant que le fait de soulever de la fonte quatre fois par semaine ou d'y passer plus d'une heure par semaine n'apportait pas de bienfaits supplémentaires.

"Les gens peuvent penser qu'ils ont besoin de passer beaucoup de temps à soulever des poids, mais seulement deux séances de développé-couché de moins de 5 minutes peuvent suffire", a noté l'auteur Duck-chul Lee.

Ces résultats, qui sont parmi les premiers à considérer la relation entre exercices de résistance et maladies cardiovasculaires, ont par ailleurs montré que les bienfaits des exercices étaient indépendants du fait de courir, de marcher et toute activité stimulant l'aérobie, ce qui signifie que même si les individus ne réussissent pas à suivre les recommandations d'activité physique, les exercices en salle peuvent suffire à réduire le disque de maladies cardiovasculaires.



Les chercheurs ont noté qu'il n'est pas évident d'incorporer des exercices de résistance à sa routine quotidienne, contrairement à la marche ou la course. C'est pourquoi le professeur Lee conseille de s'abonner à une salle de sport pour se simplifier l'accès à ces exercices. Mais les activités quotidiennes peuvent aussi stimuler la résistance musculaire.

Il précise ainsi que "le fait de soulever n'importe quel type de poids qui augmente la résistance musculaire est la clé (...) Mes muscles ne font pas la différence si je creuse le jardin, si je porte des sacs de courses ou si je soulève des poids".