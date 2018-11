Si vous dormez peu, vous risquez de vous déshydrater

D'après une récente étude publiée dans le journal "Sleep", dormir 6 heures par nuit plutôt que 8 pourrait entraîner une déshydratation.

Une équipe de chercheurs de l'Université de Pennsylvanie aux Etats-Unis, dirigée par le professeur Asher Rosinger, a découvert que dormir 6 heures par nuit plutôt que 8 augmentait les risques de déshydratation de 16 à 59%. Cette déshydratation peut avoir des effets négatifs sur l'humeur, la cognition, la performance physique. A long terme, cette déshydratation peut entraîner des infections urinaires et des calculs rénaux.

Ce sont les comportements de 20.000 Américains et Chinois qui ont été étudiés pour les recherches. Ces derniers ont été interrogés sur leurs habitudes de sommeil et leur urine a été analysée. Les adultes ayant dormi six heures avaient une urine plus concentrée, signe d'une hydratation insuffisante.

C'est l'hormone Vasopressine qui régule l'hydratation tout au long de la journée et de la nuit. Cette dernière est diffusée tardivement dans le cycle du sommeil. Ce qui signifie que les personnes qui se lèvent tôt loupent la diffusion en grande quantité de cette hormone.

Si une personne ne se sent pas bien après une courte nuit de sommeil, ce n'est pas uniquement à cause de la fatigue, la déshydratation y est pour beaucoup. Il est donc nécessaire de boire beaucoup d'eau si on a passé une courte nuit.