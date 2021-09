Sexualité, si on mettait à jour nos connaissances ?

Entre le savoir scientifique qui évolue, les tabous et les idées reçues imprégnées de divers croyances, les fake news sur la gaudriole sont légion. Pour notre série "Anti-fake news" de la chaine YouTube #Mytho, notre enquêteur Scotty mesure, dans une nouvelles vidéo, ses connaissances à celles de Roman Doduik, l'humoriste "chevelu sans tabou", star sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'il faut en retenir.

Au même titre que l'ail, la truffe, le gingembre ou le clou de girofle, l'asperge est considérée comme un aliment qui stimule le désir. La vitamine E contenue dans l'asperge améliore la fluidité de la circulation sanguine et peut faciliter l'érection chez l'homme et favoriser le relâchement de l'utérus chez la femme.

Se masturber est une pratique sans danger , elle ne rend ni sourd ni idiot. L'autoérotisme permet de prendre du plaisir et de réguler son désir. Il faut toutefois noter que la masturbation compulsive , considérée comme une addiction, peut couper celle ou celui qui la pratique d'une vie sociale équilibrée ou encore générer du stress.

C'est en tout cas ce qui ressort clairement d'une étude américaine. Deux sexologues, Marilyn Fithian et William Hartmann, ont étudié la question pendant deux décennies et collecté des données auprès d'un large panel d'hommes et de femmes.

Parmi ces dernières, une championne sort du lot : une femme capable d'atteindre 134 orgasmes en une heure. Le maximum mesuré chez l'échantillon masculin? Seulement 16.

Si les femmes peuvent avoir plus d'orgasmes, elles l'expérimentent, dans les faits, moins que les hommes lors des rapports sexuels. D'après une étude publiée dans la revue Archives of Sexual Behavior en 2017, 65% des femmes atteignent toujours l'orgasme lors d'une relation sexuelle contre 95% des hommes.