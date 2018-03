Sexualité et fertilité, les oubliés du traitement du cancer

Le retour à une sexualité épanouie et la préservation de la fertilité sont parfois les oubliés du traitement du cancer, a souligné mercredi l'Académie nationale française de médecine, qui recommande une meilleure prise en charge.

"Le maintien d'une cohésion familiale est important et passe par le retour à une vie sexuelle normale et une proposition de préservation de la fertilité avec conservation des gamètes", écrit l'Académie, dans un rapport intitulé "Retour à la vie 'normale' après traitement d'un cancer".

Concernant la fertilité, les manques sont encore criants.

Une enquête de l'Institut national du cancer (INCa) en 2014 avait montré que seuls 16% des hommes potentiellement concernés avaient vu leur sperme préservé, et 2% des femmes leurs ovocytes. Rien n'avait été proposé à plus des deux tiers des patients (68%).

L'Académie recommande de rendre plus systématique "une proposition de préservation de la fertilité adaptée au type de cancer, à l'âge et aux risques d'infertilité liés aux traitements et une évaluation en cancérologie des résultats en terme de grossesses des méthodes de préservation des gamètes".