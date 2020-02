Seriez-vous favorable aux consultations médicales à distance?

Selon une nouvelle enquête Harris Interactive réalisée auprès de 1.000 personnes de 18 ans et plus, la consultation numérique s'immisce peu à peu dans l'esprit des Français: 92% en ont déjà entendu parler et 68% affirment savoir avec exactitude de quoi il s'agit.

Jeunes et "aisés"

Généralisé depuis le 15 septembre dernier dans l'Hexagone et en Outre-mer, le dispositif de télémédecine (qui consiste à consulter son médecin à distance en vidéo depuis son ordinateur via une plateforme spécialisée) est approuvé par 68% des Français. Les plus friands de ce nouveau mode de consultation sont les jeunes Français (78% chez les moins de 35 ans), les personnes issues de catégories socio-professionnelles aisées (73%) et les habitants de la région parisienne (75%).

Seuls les Français les plus âgés (52% contre 42% de l'ensemble) se montrent majoritairement plus réticents.

La télémédecine a été initialement mise en place pour combler le manque de praticiens dans plusieurs régions de France. Les sondés la jugent d'ailleurs particulièrement convaincante pour faciliter l'accès aux rendez-vous médicaux (83%), désengorger les services d'urgence (77%) et lutter contre les déserts médicaux (78%).

En dehors de la lutte contre les déserts médicaux, la télémédecine permet également de gagner du temps et apparaît avantageuse aux yeux des sondés dans la mesure où elle permet de rester chez soi ou sur son lieu de vacances. Un avis largement partagé par les habitants des grandes métropoles et les moins de 35 ans.