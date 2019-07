Sclérose en plaques: les malades pourraient enregistrer un fort risque de certains cancers.

Des chercheurs norvégiens ont montré que les personnes atteintes de sclérose en plaques pourraient voir augmenter leur risque de certains cancers par rapport aux personnes qui ne souffrent pas de cette maladie.

Cette étude sur le long terme, menée au Haukeland University Hospital de Bergen (Norvège), a suivi 6.883 Norvégiens atteints de sclérose en plaques nés entre 1930 et 1979 pendant une période pouvant aller jusqu'à 65 ans. L'étude a aussi pris en compte des données concernant 8.918 membres de la famille des malades n'ayant pas développé la maladie, et 37.919 individus en bonne santé sans lien avec les malades.

Les résultats, présentés au cours de la 5ème édition du congrès de l'European Academy of Neurology (EAN) à Oslo, ont montré que les personnes atteintes de sclérose en plaques enregistraient un risque accru de cancer de 14% par rapport à la population générale.

Ces malades semblaient enregistrer un risque particulièrement accru de cancers des organes respiratoires (risque accru de 66%), des organes urinaires (+51%) et du système nerveux central (+52%).

Par ailleurs, les proches des patients, qui n'étaient pas eux-mêmes atteints de la maladie, semblaient enregistrer un risque plus fort de développer un cancer hématologique, un type de cancer du sang qui comprend myélomes, lymphomes et la leucémie, en comparaison avec les personnes atteintes de sclérose et la population générale.

"Cette étude est la première à comparer le risque de cancer chez les personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches en bonne santé. L'évaluation du risque entre ces deux groupes est extrêmement intéressante parce qu'ils partagent les mêmes conditions environnementales et génétiques", a noté le Dr. Nina Grytten, en charge de l'étude.

A en croire l'auteur de l'étude, les résultats pourraient suggérer par ailleurs que sclérose en plaques et cancer hématologique pourraient partager certaines des mêmes causes.

"Des études cliniques précédentes de risque de cancer chez les personnes souffrant de sclérose en plaques dans plusieurs pays avaient produit des résultats mitigés. De plus amples recherches sont donc nécessaires pour améliorer notre compréhension dans ce domaine", a noté le Dr. Grytten. "Ces recherches soulignent la nécessité d'une plus grande connaissance du risque de cancer chez les personnes atteintes de sclérose en plaques, ce qui pourrait entraîner des diagnostics plus rapides et des traitements plus efficaces..."

"Des recherches supplémentaire pourraient aussi identifier les liens possibles entre le cancer hématologique et la sclérose en plaques et de nouvelles manières de faire face à ces maladies", a ajouté la chercheuse.

La sclérose en plaques est une maladie chronique qui affecte le système nerveux central, surtout le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Les symptômes comprennent des troubles de la vision, des difficultés à bouger les bras ou les jambes, des troubles des sensations ou de l'équilibre. C'est l'une des causes les plus fréquentes de handicap chez les jeunes adultes. Cette maladie réduit l'espérance de vie des patients d'environ 7 années en moyenne.