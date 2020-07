"Safer sex" à l'ère du Covid-19 : les précautions à prendre.

Depuis la fin du confinement, les personnes célibataires sont nombreuses à avoir rattrapé le "temps perdu" et repris une vie sexuelle. Mais alors que l'été bat son plein, saison communément propice aux rencontres amoureuses, des mesures de vigilance en ces temps d'épidémie s'imposent.

Une étude Ifop publiée lundi et réalisée pour la plate-forme Pornhub s'est intéressée aux pratiques sexuelles des Français depuis la fin du confinement. Si les vacances sont loin de rimer avec abstinence pour un grand nombre des sondés, ils sont toutefois nombreux à se déclarer en faveur du "safer sex" ou, en français, "sexe à moindre risque", terme initialement apparu avec l'émergence du VIH et qui indique une volonté de se protéger lors des rapports sexuels.



Si le port du préservatif constitue le b.a.-ba du safer sex, d'autres précautions sont nécessaires cet été dans ce contexte particulier de pandémie. Début avril, le département santé de la ville de New York a rédigé un guide des gestes pour se protéger à la fois des IST et du Covid-19. De son côté, la marque Durex a récemment sorti une publicité dans laquelle elle incite à ne pas baisser la garde.

Tour d'horizon des conseils pour des relations "safe" et réussies.